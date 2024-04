2. Liga Sieg in Hannover: FC St. Pauli wieder auf Aufstiegskurs

Hannover · Zwei Niederlagen und eine schwache erste Halbzeit: Lange sah es am Sonntag so aus, als wäre der FC St. Pauli im Aufstiegsrennen völlig aus der Spur. Doch dann schlugen die Hamburger in Hannover zu.

21.04.2024 , 15:27 Uhr

Oladapo Afolayan (2.v.l.) vom FC St. Pauli trifft zur Gäste-Führung. Foto: Swen Pförtner/dpa

Der FC St. Pauli hat einen großen Schritt Richtung Bundesliga-Aufstieg gemacht. Nach zwei Niederlagen hintereinander gewann der Tabellenzweite der 2. Fußball-Bundesliga mit 2:1 (1:1) bei Hannover 96 und verteidigte dadurch seinen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den Verfolger Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsplatz. Vor 49.000 Zuschauern köpfte Johannes Eggestein in der 65. Minute den Siegtreffer gegen starke 96er. Die erste Hamburger Führung durch Oladapo Afolayan (41.) hatte der 22 Jahre alte Startelf-Debütant Lars Gindorf (45.) noch schnell wieder ausgeglichen. St. Pauli hatte in der ersten Halbzeit viel Glück. Nordrivale Hannover bot eine der stärksten Leistungen in dieser Saison und vergab durch Sei Muroya (3.), Gindorf (15./24.) und Phil Neumann (31.) schon mehrere gute Möglichkeiten, ehe die Hamburger durch Marcel Hartel zur ersten eigenen Großchance kamen (38.). Der Aufstiegsfavorit wurde nach der Pause aber deutlich souveräner und selbstsicherer. In der zweiten Halbzeit hatte St. Pauli ein Chancenplus. In Gefahr geriet dieser wichtige Auswärtssieg nur noch bei einer großen Ausgleichschance von Cedric Teuchert (83.). © dpa-infocom, dpa:240421-99-755157/2

(dpa)