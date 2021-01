2. Liga : Siegtor in der Nachspielzeit: St. Pauli gewinnt in Hannover

Siegtor in der Nachspielzeit: St. Pauli gewinnt in Hannover

Hannover Der FC St. Pauli hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga ein Achtungszeichen gesetzt und Hannover 96 im Aufstiegsrennen einen Dämpfer verpasst.

Igor Matanovic erzielte in der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer für die Gästemannschaft von Trainer Timo Schultz. Beim 3:2 (2:0) im Nordduell mit den Niedersachsen hatte Rodrigo Zalazar die Hamburger bereits in der zweiten Minute in Führung gebracht. Nur acht Minuten später erhöhte Guido Burgstaller nach Zalazars starker Vorarbeit auf 2:0.