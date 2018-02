Sobottka fällt wohl aus

Marcel Sobottka fehlte auch am Mittwochvormittag beim Training. Sein Einsatz im Spiel bei Jahn Regensburg am Freitag (18.30 Uhr/Live-Ticker) ist daher nahezu ausgeschlossen. Anders sieht es bei Genki Haraguchi aus. Patrick Scherer und Falk Janning

Der 23-jährige Sobottka hütet derzeit mit einer Erkältung das Bett und fehlte bereits bei den Trainingseinheiten am Dienstag. Trainer Friedhelm Funkel wird somit wohl eine Umstellung im zentralen Mittelfeld vornehmen müssen. Zuletzt hatten sich Sobottka und Florian Neuhaus auf der Doppel-Sechs festgespielt. So könnte Adam Bodzek in die Startelf zurückkehren, der beim 1:1 gegen Fürth 90 Minuten auf der Bank saß. Eine andere Möglichkeit ist, dass Kapitän Oliver Fink einen defensiveren Part als zuletzt übernimmt.

Eine Alternative für den Kader könnte auch wieder Genki Haraguchi sein. Nach den Trainingseindrücken von Mittwochmorgen dürfte einem Einsatz des von Hertha BSC gekommenen Japaners jedenfalls nichts im Wege stehen. Knapp zwei Wochen nach seiner im Spiel gegen den SV Sandhausen erlittenen Gehirnerschütterung ist der Japaner wieder im Vollbesitz seiner Kräfte und absolviert das komplette Übungsprogramm problemlos.

Die Fortunen begannen das Training mit intensiven Zwei-gegen-fünf-Spielen. Haraguchi war bei dem intensiven Programm dabei und konnte sich nach anderthalb Stunden auch im abschließenden Trainingsspiel durchsetzen. Mehr noch: Ausgestattet mit dem grünen Leibchen gehörte er jeweils der Mannschaft an, die sich im Ballbesitz befand und stand so im Mittelpunkt.

Funkel hatte das Training eine halbe Stunde früher angesetzt als gewöhnlich, da er der Beerdigung seines früheren Trainers Klaus Quinkert in Krefeld beiwohnen wollte. Die Übungseinheit konnte er trotzdem nicht bis zum Ende verfolgen und verschwand 20 Minuten vor dem Ende. Für den guten Eindruck, den sein japanischer Schützling hinterließ, brauchte der Coach aber nicht die letzte Übung.

Nachdem der Japaner im Heimspiel gegen Fürth nicht dabei war, dürfte er für das Regensburg-Spiel wieder in den Kader zurückkehren und zumindest auf der Bank Platz nehmen.

Die Fortunen trainierten am Mittwoch wieder auf dem ungeliebten Kunstrasenplatz, der über eine Heizung verfügt. Auf den übrigen Plätzen war wegen des Frostes kein Training möglich. Am Donnerstag trainiert die Mannschaft unter Ausschluss der Öffentlichkeit und reist im Anschluss ab. Am Freitagmorgen gibt es noch ein Anschwitzen in Regensburg.