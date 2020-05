2. Liga : Sportchef Minge in Dresden vor dem Aus

Sportchef Minge in Dresden vor dem Aus

Ralf Minges Vertrag bei Dynamo Dresden endet am 30. Juni. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Dresden Ralf Minge steht als Sportchef von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden vor dem Aus. Der Vertrag des 59-Jährigen läuft am 30. Juni aus und soll nicht verlängert werden. Das berichtet der „Kicker“.

Minge selbst äußerte sich auf Nachfrage nicht zu der Thematik. Angeblich will er den Club als Übergangslösung bis zum Ende des Jahres weiter unterstützen. Der Aufsichtsrat will dies aber nur bis Ende September genehmigen. Bereits in der Winterpause war spekuliert worden, dass Minge sein Amt nach sechseinhalb Jahren aufgeben muss.