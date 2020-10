2. Liga : St. Pauli entführt im Stadtderby Punkt beim HSV

Hamburg Der FC St. Pauli hat die Siegesserie des Stadtrivalen Hamburger SV gestoppt. Der Kiezclub trennte sich im hanseatischen Derby der 2. Fußball-Bundesliga vom großen Nachbarn 2:2 (1:1).

Der FC St. Pauli spielte erneut erfrischend, konnte aber seine Auswärtsbilanz nicht verbessern. In den vergangen 28 Partien in der Fremde schaffte der Kiezclub nur einen Sieg - und den in der vergangenen Saison beim HSV. Die Gesamtausbeute in dieser Saison bleibt mit sieben Punkten aus sechs Spielen mager.