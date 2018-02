St. Pauli feier späten Sieg gegen Kiel

Holstein Kiel hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Rückschlag kassiert. Das Team von Trainer Markus Anfang verlor am 24. Spieltag nach Führung noch mit einem 2:3 (2:1) beim FC St. Pauli und wartet seit November auf einen Sieg.

Damit trennt nur noch die Tordifferenz die Störche auf dem Relegationsplatz drei vom MSV Duisburg. St. Pauli rückt auf drei Punkte an Kiel heran.

Die frühe Führung des Kiezklubs durch Richard Neudecker (11.) währte nicht lange. Kingsley Schindler glich per Foulelfmeter aus (14.), fünf Minuten danach traf St. Pauli-Leihgabe Marvin Ducksch für Holstein zum 2:1 (19.). In der zweiten Halbzeit glich Neudecker (74.) für die Hanseaten aus, Christopher Avevor (89.) sorgte schließlich per Kopf für den Siegtreffer.

Beide Teams lieferten sich eine wilde Anfangsphase. Holstein blieb in der ersten Hälfte das bessere, weil zielstrebigere Team und hielt St. Pauli im zweiten Durchgang zunächst vom eigenen Tor fern. Mit zunehmender Spielzeit kämpfte sich das Team Markus Kauczinski besser in die Partie, nach dem Ausgleich entwickelte sich eine umkämpfte Schlussphase.