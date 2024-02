2. Liga St. Pauli reist wegen schlechter Plätze nach Mallorca

Geplant ist die Reise zwischen dem kommenden Montag und dem darauffolgenden Freitag. Die Plätze an der Kollaustraße im Hamburger Nordwesten sind in einem schlechten Zustand nach großen Mengen an Niederschlägen in den vergangenen Wochen und Monaten. „Ich danke unseren Greenkeepern für ihren unermüdlichen Einsatz. Doch irgendwann stoßen auch sie an ihre Grenzen“, sagte Bornemann.