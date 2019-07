„Keine Sekunde“ : St. Pauli-Trainer Luhukay denkt nicht an Rücktritt

Bielefeld Trotz seiner schonungslosen Analyse der Situation beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli hat Trainer Jos Luhukay nach eigener Aussage nicht über einen Rücktritt nachgedacht.

Am Sonntag hatte sich der 55-Jährige in Hamburg pessimistisch über die Chancen des Kiezclubs für die neue Saison geäußert. „Alles über Platz neun wäre ein großer Erfolg!“, hatte er gesagt. Auch am Montag mahnte er an, dass zwischen Erwartungshaltung und Realität „weite Schritte, die man bewältigen muss“ lägen.