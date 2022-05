2. Liga : St. Pauli will Corona trotzen und auf Schalke spielen

Hamburg Fußball-Zweitligist FC St. Pauli will trotz des Corona-Ausbruchs im Team sein Spiel beim Tabellenführer FC Schalke 04 bestreiten.

„Wir suchen nicht nach Lösungen, nicht spielen zu müssen“, sagte Sportchef Andreas Bornemann in einer Medienrunde. Stattdessen wolle man am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) in Gelsenkirchen „eine möglichst gute und konkurrenzfähige Mannschaft“ aufbieten. „Wir werden nicht in Selbstmitleid zerfließen“, sagte Bornemann.