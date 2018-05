später lesen Regensburg - Darmstadt 0:3 Darmstadt hat Klassenerhalt wieder in der Hand Teilen

Twittern

Teilen



Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 kann den Fall in die Drittklassigkeit wieder aus eigener Kraft verhindern. Am vorletzten Spieltag der 2. Bundesliga gewannen die Lilien bei Jahn Regensburg 3:0 (1:0) und stehen erstmals in der Rückrunde auf einem Nichtabstiegsplatz.