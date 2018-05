Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat den defensiven Mittelfeldspieler Emanuel Taffertshofer verpflichtet. Der 23-Jährige wechselt zur kommenden Saison vom Drittligisten FC Würzburger Kickers an den Hardtwald. Dort erhält er einen Vertrag bis 30. Juni 2020. dpa

In Würzburg hatte Taffertshofer in der Saison 2016/2017 auch schon in der 2. Liga gespielt. „Emanuel ist ein gestandener Spieler, der seine Zweitliga-Tauglichkeit bereits bei den Kickers unter Beweis gestellt hat. Auch in dieser Saison gehört er zum absoluten Stammpersonal und zu den Leistungsträgern der Würzburger“, sagte Sandhausens Geschäftsführer Otmar Schork.

