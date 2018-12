später lesen 2. Liga SV Sandhausen weiter sieglos: Spätes Remis gegen Regensburg FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Die Sieglos-Serie des SV Sandhausen in der 2. Fußball-Bundesliga hält an. Nach einem Gegentreffer durch Sargis Adamyan in der 4. Minute der Nachspielzeit kam der seit nun sieben Liga-Spielen sieglose SVS am Sonntag nur zu einem 2:2 (2:1) gegen den SSV Jahn Regensburg. dpa