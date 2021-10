2. Liga : Terodde stellt Tor-Rekord ein - St. Pauli spitze

Gelsenkirchen Jetzt hat er ihn. Zweitliga-Top-Torjäger Simon Terodde trifft für Schalke auch gegen Ingolstadt und steht nun vorübergehend auf einer Stufe mit Dieter Schatzschneider. Neuer Tabellenführer ist der FC St. Pauli.

Neuer Tabellenführer ist der FC St. Pauli. Das Team von Trainer Timo Schultz zog durch das 3:0 (1:0) gegen Aufsteiger Dynamo Dresden am bisherigen Spitzenreiter Jahn Regensburg vorbei. Der Jahn hatte bereits am Samstag 2:2 (0:1) gegen den Karlsruher SC gespielt. Christopher Buchtmann schoss St. Pauli am Sonntag bereits in der ersten Minute in Führung. Guido Burgstaller per Foulelfmeter (73.) und Marcel Beifus (90.+3) erhöhten zum verdienten Sieg. Dadurch stehen die Hamburger erstmals seit gut drei Jahren wieder an der Tabellenspitze der zweiten Liga. Ein 6:1 (2:1)-Schützenfest feierte der SV Darmstadt beim SV Sandhausen.