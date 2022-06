2. Liga : Torjäger Glatzel bleibt beim HSV - Verlängerung bis 2025

Hamburg Torjäger Robert Glatzel bleibt beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. Der 28-Jährige verlängerte seinen bis 2024 laufenden Vertrag vorzeitig bis 2025, wie der Verein mitteilte. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung über den Verbleib von Glatzel und dessen neuen Kontrakt berichtet.

In der abgelaufenen Saison hatte der Angreifer mit 22 Treffern maßgeblich dazu beigetragen, dass die Hamburger Tabellendritter wurden und es in die Aufstiegsrelegation schafften. Dort waren sie allerdings am Bundesliga-16. Hertha BSC gescheitert. Zudem traf Glatzel im DFB-Pokal fünf Mal.