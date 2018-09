später lesen 2. Liga Torspektakel in Bielefeld: Regensburg verliert 3:5 FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Arminia Bielefeld hat in einem turbulenten Spiel dem SSV Jahn Regenburg die zweite Saisonniederlage in der 2. Fußball-Bundesliga beschert. Die Ostwestfalen besiegten die Regensburger am Samstag mit 5:3 (3:2). dpa