Nur wenige Stunden nach dem Start des Vorverkaufs ist das traditionelle Weihnachtssingen beim Berliner Fußball-Zweitligisten 1. FC Union schon ausverkauft. dpa

„Das ging schnell! Fürs Weihnachtssingen in unserem Stadion An der Alten Försterei sind keine Karten mehr verfügbar. Heute in vier Wochen wird gesungen, wir freuen uns drauf“, teilte der Verein mit. Die Traditionsveranstaltung findet am 23. Dezember um 19.00 Uhr im Stadion An der Alten Försterei statt.

Facebook-Mitteilung