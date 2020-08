2. Liga : Trainer Baumgart sieht Paderborn nicht als Aufstiegsfavorit

Paderborns Trainer Steffen Baumgart zählt sein Team nicht zu den Favoriten in der 2. Liga. Foto: Friedemann Vogel/EPA/Pool/dpa

Paderborn Trainer Steffen Baumgart zählt den Bundesliga-Absteiger SC Paderborn nicht zum Kreis der Zweitliga-Favoriten.

„Hamburger SV, Hannover 96, 1. FC Nürnberg, Fortuna Düsseldorf oder auch der 1. FC Heidenheim – auf diese Mannschaften bin ich sehr gespannt. Uns würde ich nicht zum Favoritenkreis zählen, aber ich will uns auch nicht kleiner reden als wir sind. Wir wollen weiter zu den 30 besten Mannschaften in Deutschland gehören und den SCP in der 2. Liga etablieren. Das ist unser Ziel“, sagte der 48 Jahre alte Fußball-Lehrer dem „Westfalen-Blatt“.