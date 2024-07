2. Fußball-Bundesliga Trotz Aufstiegs: Kiels Präsident weiter Sprecher der 2. Liga

Holstein Kiels Präsident Steffen Schneekloth bleibt auch nach dem erstmaligen Bundesliga-Aufstieg seines Clubs Sprecher der 2. Liga innerhalb des Präsidiums der Deutschen Fußball Liga. „Völlig unabhängig vom Aufstieg Holstein Kiels in die Bundesliga wird es auch in Zukunft mein Anspruch sein, als Repräsentant der Zweitligisten deren Interessen bestmöglich zu vertreten und für diese einzustehen“, sagte Schneekloth in einer Mitteilung von Holstein Kiel.