2. Liga : Trotz Elfmeter-Patzer: Heidenheim gewinnt gegen Aue

Heidenheim Trotz zwei vergebener Elfmeter hat der 1. FC Heidenheim das Zweitliga-Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue mit 2:0 (1:0) gewonnen.

Patrick Mainka in der 4. Minute und Tim Kleindienst (90.+2) trafen am Samstag für den Gastgeber, der in der Tabelle mit 29 Punkten zum Rivalen aufschloss. Die Sachsen beendeten die Partie nach einer Gelb-Roten Karte für Steve Breitkreuz (35.) zu Zehnt. Überragender Mann der Partie war Aues Torwart Martin Männel, der als erst dritter Zweitliga-Torwart zwei Elfmeter in einem Spiel parierte.