2. Liga Trotz Sieges in Hannover: Kiel verpasst Zweitliga-Titel

Ungeachtet aller Feierlichkeiten in den vergangenen Tagen zeigten die Kieler in Hannover von Beginn an eine engagierte Leistung. Trainer Marcel Rapp hatte vor der Partie die Meisterschaft als klares Ziel ausgegeben und sein Team lieferte. Obwohl die Gastgeber ebenfalls überzeugten, brachten Holtby und Rothe die Gäste vor der Pause in Führung.