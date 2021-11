2. Liga : U21-Nationalspieler Schuranow verlängert Vertrag in Nürnberg

U21-Nationalspieler Schuranow verlängert Vertrag in Nürnberg

Nürnberg U21-Nationalspieler Erik Schuranow hat seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg verlängert.

Der 19-Jährige habe seinen neuen Kontrakt unterzeichnet, teilten die Franken mit. Zur Vertragsdauer machte der Club wie gewohnt keine Angaben. „Für mich stand außer Frage, dass ich beim Club weitermachen möchte. Hier habe ich mich in den letzten Jahren immer stetig entwickelt und möchte noch weiter an mir arbeiten“, wurde Schuranow in einer Mitteilung zitiert.