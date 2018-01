Union Berlin verpflichtet Dortmunder Dietz

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin hat die sofortige Verpflichtung von Lars Dietz perfekt gemacht. Der 20 Jahre alte Defensiv-Allrounder kommt von der U23 Borussia Dortmunds und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, wie die Köpenicker mitteilten. dpa

„Ich bin überzeugt davon, dass dieser Schritt für mich richtig ist und ich mich schnell zurechtfinden werde“, sagte Dietz. Er hatte bereits am Dienstag beim Vorbereitungsstart von Union am Mannschaftstraining teilgenommen.

Dietz absolvierte in seiner Karriere sieben Einsätze für die deutsche U20 und ist sowohl als Rechts- und Innenverteidiger sowie auch im defensiven Mittelfeld einsetzbar. „Wir glauben fest daran, dass er sich hier weiterentwickeln und zu einer festen Größe in unserem Kader reifen wird“, sagte Helmut Schulte, Leiter der Lizenzspielerabteilung von Union. „Mit der Verpflichtung von Lars Dietz stellen wir uns in der Defensive noch breiter auf.“ Nach fünf sieglosen Spielen zum Ende des Fußball-Jahres 2017 starten die Köpenicker lediglich als Tabellensechster in den Rest der Rückrunde.

