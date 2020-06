Trainer Arminia Bielefeld : Uwe Neuhaus: „Lassen für Geld nicht Fairness außer Acht“

Bielefeld Trainer Uwe Neuhaus vom Zweitliga-Meister Arminia Bielefeld hat vor dem für den 1. FC Heidenheim entscheidenden Spiel trotz der brisanten Ausgangslage vollen Einsatz seines Teams versprochen.

„Natürlich hätte jeder gerne so viel Geld wie möglich. Aber deswegen werden wir nicht die Fairness außer Acht lassen“, sagte Neuhaus mit Blick auf das Duell am Sonntag (15.30 Uhr/Sky): „Es wäre bedauerlich, wenn uns zwei Millionen entgehen würden. Aber dann ist das eben so. Und es würde auch niemand von mir anderes verlangen.“