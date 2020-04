Ehemaliger Hamburg-Star : Van der Vaart: „Traurig“ über Unruhe beim HSV

Hamburg Der frühere niederländische Fußball-Nationalspieler Rafael van der Vaart blickt mit Sorge auf seinen früheren Verein Hamburger SV.

„Dass bei meinem Ex-Club nie so richtig Ruhe einkehrt, macht mich wirklich traurig“, sagte der 37-Jährige der „Bild“-Zeitung. Der HSV, derzeit Dritter der 2. Liga, hatte in der Vorwoche Vorstandschef Bernd Hoffmann freigestellt und war deshalb wieder in die Schlagzeilen geraten.