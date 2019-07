Nach aktiver Laufbahn : VfB führt erste Gespräche mit Gentner über Rückkehr

Stuttgart Der VfB Stuttgart und Christian Gentner haben erste Gespräche über eine Rückkehr des Ex-Kapitäns nach seiner aktiven Karriere gestartet.

„Wir haben erste Gespräche aufgenommen, und ich freue mich schon auf den Tag, an dem er hier wieder aufschlägt“, sagte VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger auf der Mitgliederversammlung des Fußball-Zweitligisten am Sonntag. „Gleiches gilt für Andreas Beck.“

Nach dem Abstieg in die 2. Liga hatten die beiden Routiniers von Hitzlsperger keinen Vertrag für die neue Saison erhalten. Gerade das Gespräch mit dem 33-jährigen Gentner, der mittlerweile für den 1. FC Union Berlin spielt, sei das wohl „schwierigste Gespräch in der kurzen Zeit, in der ich im Amt bin“, gewesen, sagte Hitzlsperger.