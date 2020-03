Solidaraktion für Helfer : VfL Bochum knipst Stadionlicht an und spielt Hymne

Der VfL Bochum hat die Beleuchtung im Stadion eingeschaltet und sich an einer Solidaraktion beteiligt. Foto: Guido Kirchner/dpa.

Bochum Licht an und singen: Der VfL Bochum hat auch ohne Publikum die Beleuchtung im Stadion des Fußball-Zweitligisten eingeschaltet und sich an einer Solidaraktion für die Helfer in der Coronakrise beteiligt.

„Gänsehaut, Stadion beleuchtet, Bochum an“, schrieb der Club auf seinem Twitterkanal und zeigte ein Video vom zwar völlig menschenleeren, aber voll beleuchteten Innenraum des Vonovia-Ruhrstadions, in dem am 19. März die Stadionhymne „Bochum“ des Musikers Herbert Grönemeyer gespielt wurde.