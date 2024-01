2. Liga VfL Osnabrück nur 0:0 gegen dezimierte Paderborner

Osnabrück begann sehr druckvoll und hatte schon in der elften Minute die frühe Chance zur Führung. Der Freistoß von Dave Gnaase aus etwa 25 Metern Torentfernung krachte aber gegen die Latte des Paderborner Tores. Von der 17. Minute an mussten die Gäste in Unterzahl spielen, da Mittelfeldmann Kai Klefisch nach zwei Fouls die Gelb-Rote Karte sah.