2. Bundesliga Walter 2.0? Auch HSV-Trainer Baumgart mag es rasant

Der Fußball-Zweitligist HSV hatte sich in der vergangenen Woche von Vorgänger Tim Walter getrennt. Der Coach wurde für seinen Offensivfußball mit vielen Gegentoren häufig kritisiert. Auch die fehlende Stabilität wurde ihm am Ende seiner Laufbahn als HSV-Trainer zum Verhängnis. Einige Fans fragen sich schon, ob sie in Baumgart nun ein Tim Walter 2.0 erwartet.