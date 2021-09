2. Liga : Werder Bremen klettert nach Pflichtsieg nach oben

Ingolstadt Der SV Werder Bremen hat in der 2. Fußball-Bundesliga seinen Aufwärtstrend fortgesetzt. Die Norddeutschen siegten mit Neuzugang Mitchell Weiser 3:0 (2:0) bei Aufsteiger FC Ingolstadt.

Während der FCI mit vier Punkten aus sechs Spielen weiter im Tabellenkeller steckt, verbesserten sich die Hanseaten nach ihrem Sieg vor 5825 Zuschauern zumindest vorübergehend auf Platz drei. Ein glückliches Eigentor von Nico Antonitsch (24.) und eine Einzelleistung von Weiser (42.) brachten Bremen früh in Führung. Marvin Ducksch (49.) erhöhte per Kopf.

Die Bremer kombinierten sich von Beginn an immer wieder in die Nähe des Schanzer Strafraums. Schließlich war es aber FCI-Verteidiger Antonitsch, der den Bundesliga-Absteiger durch ein Kopfball-Eigentor in Führung brachte. Aktivposten Weiser, der fast die gesamte rechte Seite bespielte, legte wenig später per Linksschuss ins kurze Eck nach.