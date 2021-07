2. Liga : Werder-Torwart Pavlenka droht Saisonstart zu verpassen

Bremen Torwart Jiri Pavlenka von Werder Bremen droht den Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga zu verpassen.

Der tschechische Nationalkeeper hat „Probleme im Rumpf- und Adduktorenbereich, die auch in den Rücken ausstrahlen“, teilte sein Verein mit. Pavlenka werde auch in der kompletten nächsten Woche nicht mit der Mannschaft trainieren können. „Für die Testspiele gegen Oberneuland und Feyenoord Rotterdam ist er kein Thema. Für den Saisonstart möchte ich das aber noch nicht ganz ausschließen“, sagte Trainer Markus Anfang. Die Bremer treffen am 24. Juli um 20.30 Uhr in ihrem ersten Spiel der neuen Saison auf den Nordrivalen Hannover 96.