2. Fußball-Bundesliga WM-Legende und zwölf Meister: Zweitliga-Geburtstag mit Glanz

Gleich zwölf Meister (DDR-Titelträger und KSC-Vorgänger Karlsruher FC Phönix inbegriffen) treten an - das sind mehr als in der Bundesliga, in der inzwischen der FC Augsburg und Mainz 05 etabliert sind und der 1. FC Heidenheim in seine zweite Saison geht. Holstein Kiel und der FC St. Pauli sind als Aufsteiger neu dabei. „Es ist wieder mal die beste zweite Liga aller Zeiten“, sagte der Fürther Trainer Alexander Zorniger. Auf die Frage, was sein Ziel sei, sagte er: „Überleben.“