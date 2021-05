2. Liga : Würzburg abgestiegen - Patzer von Fürth und Düsseldorf

Würzburgs David Kopacz war nach dem Abstieg in die 3. Liga sehr enttäuscht. Foto: Nicolas Armer/dpa

Düsseldorf Großer Zweitliga-Gewinner am Samstag war ein Team, das gar nicht im Einsatz war: Im Aufstiegsrennen hat nach den Ausrutschern von Fürth und Düsseldorf nun Holstein Kiel alle Chancen. Derweil steht der erste Absteiger fest.

In der 2. Fußball-Bundesliga ist durch den Abstieg der Würzburger Kickers am 32. Spieltag die erste Entscheidung gefallen.

Zweimal gingen die Fortunen am Samstag gegen den Abstiegskandidaten in Führung. Zunächst durch Dawid Kownacki (42. Minute) per Foulelfmeter und nach Marcel Bärs Ausgleich (51.) erneut durch Shinta Appelkamp (60.). Fabio Kaufmann (68.) sicherte der Eintracht aber sehenswert noch einen Zähler. Dadurch bleibt Braunschweig einen Punkt vor dem VfL Osnabrück auf Rang 16. Der VfL besiegelte den Abstieg Würzburgs durch ein 3:1 (0:0) bei den Kickers.