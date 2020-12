Trotz großflächiger Quarantäne : Würzburg-Boss zu Darmstadt-Spiel: „Wettbewerb verschoben“

Berlin Fußball-Zweitligist Würzburger Kickers musste zum Spiel gegen Darmstadt 98 trotz großflächiger Quarantäne antreten. Der Vorstandsvorsitzende der Würzburger, Daniel Sauer, sprach daher von Wettbewerbsverzerrung.

Angesprochen auf einheitliche Quarantäne-Regeln der Gesundheitsämter nahm Sauer die Behörden in Schutz. „Es ist schwierig für die Gesundheitsämter, da einheitliche Regeln zu geben, da jeder Fall individuell ist“, sagte er. So waren bei ähnlichen Fällen in der Bundesliga oft nur einzelne wenige Spieler in Quarantäne geschickt worden. Bei Würzburg war es gleich ein Großteil der Mannschaft, der sich in Quarantäne begeben mussten.