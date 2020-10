2. Liga : Würzburg verpasst ersten Saisonsieg bei Antwerpen-Debüt

Würzburgs Dominic Baumann (r) trifft per Elfmeter gegen Fürths Torwart Sascha Burchert. Foto: Timm Schamberger/dpa

Würzburg Marco Antwerpen hat bei den Würzburger Kickers einen Einstand nach Maß knapp verpasst. Der Fußball-Zweitligist spielte im ersten Match unter dem neuen Coach 2:2 (1:1) gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Ein Gegentreffer erst in der Nachspielzeit verwehrte dem Aufsteiger aus Unterfranken den ersten Pflichtspielerfolg der Saison nach zwei Niederlagen in der Liga und dem Aus im DFB-Pokal. Robert Herrmann (2. Minute) und Dominik Baumann (64./Foulelfmeter) trafen vor 1877 Zuschauern für die Gastgeber. Branimir Hrgota erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich (26.). In der zweiten Minute der Nachspielzeit köpfte Maximilian Bauer das 2:2.