2. Liga : Zum Glück gibt es Pokal: HSV kann nicht lange hadern

Hamburg Derby verloren, Tabellenführung futsch - der Hamburger SV hat nach der Pleite beim Stadtrivalen FC St. Pauli einiges zu verarbeiten. Viel Zeit bleibt nicht. Der DFB-Pokal wartet. Durchaus willkommen.

Vier Spiele, vier Niederlagen gegen St.Pauli

Sechs Spiele war der HSV ungeschlagen und trat seine kürzeste Dienstreise der Saison als Tabellenführer an. Saison übergreifend acht Siege in der Fremde hatte die Mannschaft geschafft und einen Liga-Rekord aufgestellt. Doch alle schönen Zahlen waren nach einem denkwürdigen Abend mit der höchsten Derby-Niederlage seit dem 1:4 vom 14. Februar 1960 in der Oberliga Nord dahin. Am Samstag folgte durch den 2:1-Sieg von Darmstadt 98 beim Karlsruher SC auch noch die Ablösung durch die Hessen als Liga-Primus. Aber das war beinahe nur eine Randnotiz für den HSV.

„Wir lassen uns von so was nicht unterkriegen“

Ist das nur eine Formdelle oder der mögliche Beginn einer kleineren Krise? Wie schon beim 1:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern fehlten auch am Millerntor die spielerische Leichtigkeit und die Dominanz, mit der der HSV sonst seine Gegner erdrückt. „Wir wissen, was wir diese Saison schon geleistet haben. Wir wissen, was wir für eine Qualität haben und wir lassen uns von so was nicht unterkriegen“, gab sich Torwart Daniel Heuer Fernandes kämpferisch. „Wir lassen die Köpfe hoch und wollen auch in Leipzig wieder ein gutes Spiel machen.“