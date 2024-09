2. Fußball-Bundesliga Zweiter Sieg in Serie: Ulm schlägt Braunschweig mit 3:1

Ulm · 3:1 in Elversberg, 3:1 daheim gegen Braunschweig: Aufsteiger Ulm ist nun endgültig in der 2. Bundesliga angekommen. Die Eintracht verpasst in Unterzahl das nächste Erfolgserlebnis.

27.09.2024 , 20:39 Uhr

Der SSV Ulm hat den ersten Heimsieg eingefahren. Foto: Harry Langer/dpa

Der SSV Ulm hat gegen Eintracht Braunschweig den ersten Heimsieg seit der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga eingefahren. Der Aufsteiger bejubelte durch den 3:1 (2:0)-Erfolg gegen die Niedersachsen den zweiten Sieg nacheinander und kletterte in der Tabelle in Richtung Mittelfeld. Romario Rösch traf nach 14 Minuten, Maurice Krattenmacher baute die Führung aus (39.), und in der Schlussphase verwandelte Felix Higl einen Foulelfmeter (84.). Allerdings mussten die Ulmer auch die Verletzung von Stammkeeper Christian Ortag verkraften. Der Torhüter landete nach etwa einer Stunde nach einer Flanke unglücklich und musste nach längerer Behandlung ausgewechselt werden. Die Eintracht, die nach dem Platzverweis von Sven Köhler mit Gelb-Rot (50.) in Unterzahl agieren musste, hat weiterhin vier Zähler auf dem Konto. Das Tor von Levente Szabo (76.) zum zwischenzeitlichen 1:2 sorgte vor 13.607 Zuschauern nur kurz für Spannung. Braunschweig hat beim SSV Ulm verloren. Foto: Harry Langer/dpa Auch in den drei Heimspielen zuvor waren die Ulmer jeweils in Führung gegangen. Anders als bisher gelang es ihnen aber diesmal, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Den Gästen fiel über weite Strecken zu wenig ein - auch nach dem Seitenwechsel. © dpa-infocom, dpa:240927-930-245824/1

(dpa)