Neustart der Saison : 3. Liga bleibt gespalten - Mannheim beantragt Abstimmung

Leipzig Angst vor Wettbewerbsverzerrung und wirtschaftliche Aspekte sind die Hauptargumente der kritischen Clubs hinsichtlich einer Fortsetzung der 3. Liga. Die Kritik am DFB wird lauter. Einige Vereine hoffen auf das Einschreiten der Politik. Eine knappe Mehrheit will spielen.

Kein Go der Politik, Kritik an neutralen Spielorten, Vorwürfe an den DFB und ein neuer Abstimmungsantrag: Die 3. Liga bleibt auch nach dem Signal des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs am 26. Mai tief gespalten.