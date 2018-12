Der VfL Osnabrück muss sich ärgern. Die Niedersachsen haben am 19. Spieltag der dritten Liga die Herbstmeisterschaft aus den Händen gegeben. Die Lage der Liga.

Der VfL Osnabrück hat erstmals seit dem 9. Spieltag die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga abgegeben. Am Samstag sicherten sich die Niedersachsen im Spitzenspiel bei der SpVgg Unterhaching nach einem Rückstand zwar noch ein 1:1 (0:0). Maurice Trapp verhinderte mit seinem Treffer in der 89. Minute die zweite Saisonniederlage der Osnabrücker. Dennoch zog der Karlsruher SC zum Abschluss der Hinrunde in der Tabelle am VfL vorbei, obwohl beide Teams punktgleich sind und die gleiche Tordifferenz haben. Doch der KSC hat nach dem 3:0 (1:0) im zweiten Top-Duell des 19. Spieltages beim Halleschen FC mehr Tore (33) geschossen als Osnabrück (28).

Halle als Tabellen-Vierter ist mit 33 Zählern ebenso noch in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen wie die Unterhaching auf Position fünf (32 Punkte).

Derweil hat Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig seine lange Negativserie gestoppt. Die zuvor in elf Spielen nacheinander sieglosen Niedersachsen setzten sich bei Aufsteiger Energie Cottbus mit 1:0 (0:0) durch. Das Tor erzielte aber ein Cottbuser: Jose Matuwila schob in der 65. Minute den Ball bei einem Abwehrversuch ins eigene Tor. Der zweite Saisonerfolg der Löwen war der erste Sieg seit dem 14. September (2:0 gegen Jena). Dennoch hat Braunschweig als Tabellenletzter sieben Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

Der ebenfalls auf einem Abstiegsrang liegende SV Meppen verlor zu Hause gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 0:1 (0:1). Preußen Münster konnte gegen den FSV Zwickau seinen Heimvorteil ebenfalls nicht nutzen und unterlag mit 0:2 (0:2). Der FC Hansa Rostock und VfR Aalen trennten sich 1:1 (0:0).

(sef)