2. Liga Acht Tore in Düsseldorf - St. Pauli bleibt unbesiegt

Für das Hamburger Stadtderby hat sich der FC St. Pauli warm geschossen und bleibt in der 2. Liga das Maß der Dinge. Am Samstag rettete das in dieser Saison noch unbesiegte Team von Trainer Fabian Hürzeler bei Hansa Rostock ein 3:2 (3:1). Dabei ließ sich der Spitzenreiter zunächst nicht vom 0:1-Rückstand nach einem verwandelten Handelfmeter Junior Brumado (9. Minute) beirren. Binnen acht Minuten drehte St. Pauli noch vor der Pause die Partie. Mit einem weiteren durch Brumado verwandelten Foulelfmeter (80.) kam Rostock noch einmal heran und setzte den Spitzenreiter unter Druck, schaffte aber nicht mehr den Ausgleich.