Coronavirus-Pandemie : Agnelli: Existenzielle Bedrohung des europäischen Fußballs

Rom Der Präsident der Europäischen Fußball-Clubvereinigung (ECA), Andrea Agnelli, sieht eine „existenzielle Bedrohung“ des europäischen Fußballs durch die Coronavirus-Pandemie.

„Weil der Fußball suspendiert ist, sind das auch unsere Einnahmen, von denen wir abhängen, um unsere Spieler, das Personal und andere operative Kosten zu bezahlen. Niemand ist immun, und das Timing ist entscheidend“, schrieb Agnelli in einem Brief an die ECA-Mitglieder, aus dem die italienische Nachrichtenagentur Ansa zitierte.