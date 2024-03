Fußball Aktion der Profivereine und der DFL gegen Diskriminierung

Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) mitteilte, wird sie gemeinsam mit den Clubs rund um den 26. Spieltag die gemeinsame Botschaft „Together! Stop hate. Be a team“ (in etwa: „Gemeinsam! Hass stoppen. Ein Team sein“) digital und in den Stadien verbreiten. Die Aktion findet parallel zu den internationalen Wochen gegen Rassismus vom 11. bis 24. März statt.