Ex-Werder-Coach : Anfang zeigt Reue: „Auf ganzer Linie als Vorbild versagt“

Bremen Zum ersten Mal spricht Markus Anfang öffentlich über seinen Impfpass-Skandal. Seine Kernbotschaft: Er habe aus Angst gehandelt - und es tue ihm leid.

„Ein sehr schöner Abend“, sagte Trainer Ole Werner norddeutsch nüchtern nach dem Spiel. Etwa zeitgleich saß sein Vorgänger Markus Anfang im ZDF-„Sportstudio“ in Mainz und versuchte zu erklären, warum er sich vorerst selbst um die Möglichkeit gebracht hat, bei solchen Spielen wie dem seiner beiden Ex-Clubs an der Seitenlinie zu stehen. „Natürlich wünscht man sich, dass ein Mensch eine zweite Chance bekommt. Aber ich kann das nicht erwarten“, sagte der 47-Jährige bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach dem Impfpass-Skandal.

Rücktritt nach Impfpass-Skandal

Er habe „auf ganzer Linie als Vorbild versagt“. Und „ich habe viele Menschen, die Vertrauen in mich gesetzt und mich unterstützt haben, enttäuscht und belogen“, sagte Anfang in zwei Interviews des ZDF und der „Bild am Sonntag“, die aus seiner Sicht nun retten sollen, was von seiner Reputation als Fußballlehrer noch zu retten ist.