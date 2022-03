WM-Auslosung : Auch Rekordnationalspieler Matthäus zieht Lose

Lothar Matthäus gehört am 1. April in Doha zu den acht früheren Spielern und Trainern an den Loskugeln für die WM-Gruppen. Foto: Federico Gambarini/dpa

Doha Bundestrainer Hansi Flick kann bei der Auslosung der Gruppenphase für die Fußball-WM in Katar auch auf ein glückliches Händchen von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hoffen.

Der 61-Jährige gehört am 1. April in Doha zu den acht früheren Spielern und Trainern an den Loskugeln, wie der Weltverband FIFA mitteilte. Deutschland wird bei der Auslosung in Topf zwei einsortiert - Flicks DFB-Auswahl könnte bei der Endrunde (21. November bis 18. Dezember) also früh auf Belgien, Brasilien, Frankreich, Argentinien, England, Spanien, Portugal oder Gastgeber Katar treffen.