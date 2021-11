2. Liga : Aue-Präsident fordert Fußball-Lockdown bis Jahresende

Aue Präsident Helge Leonhardt vom Fußball-Zweitligisten FC Erzgebirge Aue fordert eine Unterbrechung des Spielbetriebs.

So lag die Inzidenz im Erzgebirgskreis am Dienstag bei 1346,4. Leonhardt riet deshalb, Sorgfalt vor Gier walten zu lassen. „Wir müssen einfach den Schutz der Menschen in den Vordergrund stellen, Vorbilder sein“, sagte der Unternehmer im Gespräch mit „Sport im Osten“, „diesen Appell sende ich auch an die DFL, egal, ob er dort gehört wird oder nicht.“