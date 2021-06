Sieg gegen Wales : Auf „Flügeln“ durchs Turnier: Dänischer EM-Traum geht weiter

Amsterdam Dänemark bleibt die Mannschaft des Turniers. Wie im Rausch spielen sich die Skandinavier ins Viertelfinale. Inzwischen ist Danish Dynamite alles zuzutrauen.

Auf den Tag genau 29 Jahre nach dem Triumph im Finale gegen Deutschland stürmten die Skandinavier bei der paneuropäischen EM ins Viertelfinale und starteten danach eine wilde Jubel-Party in der Amsterdam Arena, die rund 8000 Dänen von Beginn an in eine rot-weiße Heimspielstätte verwandelt hatten.

Vor allem nach dem Seitenwechsel nahmen die Dänen die Waliser völlig auseinander und spielten sich am Ende in einen Rausch. Seit den dramatischen Szenen beim Auftaktspiel in Kopenhagen, als ihr Kapitän Christian Eriksen kollabierte und wiederbelebt werden musste, befindet sich diese dänische Mannschaft in ganz besonderen Sphären. „Der Kollaps von Christian hat alles verändert. Wir brauchten in diesem Moment die Liebe und die Unterstützung. Das hat uns Flügel gegeben“, sagte Trainer Kapser Hjulmand voller Pathos.