Copa América : 148. Länderspiel: Messi Rekord-Nationalspieler Argentiniens

Cuiabá Keiner spielt öfter für die argentinische Fußball-Nationalelf als Lionel Messi. Dieser Rekord soll bei der Copa América für den Mittelfeldstar aber nur eine Randnotiz sein. Denn für Messi zählt nur eines.

Und Messi ist schon auf der Jagd nach der nächsten Bestmarke. Mit 75 Treffern ist er Rekordtorschütze Argentiniens. Nur drei fehlen ihm noch, um Pele (77) als Spitzenreiter in Südamerika abzulösen. Den Torrekord für den gleichen Verein hatte Messi Brasiliens Legende (643 Tore für den FC Santos) schon im Dezember 2020 weggeschnappt. Messis Vertrag bei den Katalanen, für die er in 778 Spielen bisher 672 Tore erzielte, läuft an diesem Mittwoch nach 17 Jahren aus. Spekulationen zufolge könnte er aber zunächst weiter bei der Blaugrana spielen, der neue Vertrag soll bald in trockenen Tüchern sein.

Jetzt geht es für ihn und sein Team am Samstag in Goiania im Viertelfinale gegen Ecuador. In den anderen Viertelfinals treffen am Freitag Peru auf Chile und Brasilien auf Uruguay. Am Samstag spielt noch Kolumbien gegen Paraguay.