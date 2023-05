Coppa Italia 2:1 gegen AC Florenz: Inter Mailand holt italienischen Pokal

Im Olympiastadion von Rom erwischte Conference-League-Finalist Florenz den besseren Start und ging schon in der 3. Minute durch den früheren Stuttgarter Nicolás González in Führung. Der Favorit aus Mailand, der am 10. Juni in Istanbul gegen Manchester City um die europäische Fußball-Krone spielt, drehte aber noch vor der Pause die Begegnung.