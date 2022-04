Premier League : 34 Tore: Gündogan nun deutscher Rekordschütze in England

34 Tore: Gündogan nun deutscher Rekordschütze in England

Burnley Der Torjubel von Ilkay Gündogan fiel verhalten aus. Der Fußball-Nationalspieler schloss zuvor allerdings nicht nur einen Konter von Manchester City zum 2:0-Endstand beim FC Burnley glänzend ab, sondern ist mit nun 34 Treffern deutscher Rekordschütze in der Premier League.

Über die Bestmarke in seinem 151. Ligaspiel wollte der 31-Jährige gar nicht sprechen. „Wichtiger sind die drei Punkte“, erklärte der frühere Bundesliga-Profi und blickt auf die wohl wichtigste Woche mit dem Viertelfinale in der Champions League gegen Atletico Madrid und dem Premier-League-Kracher am Sonntag gegen Jürgen Klopps FC Liverpool. „Jedes Spiel wird jetzt entscheidend werden. Jedes Spiel wird sich wie ein Finale anfühlen.“