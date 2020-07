Stadt-Derby gegen FC : 648 Partien: Juve-Legende Buffon mit Serie-A-Rekord

Stand im Turiner Stadt-Derby zum 648. Mal in der Serie A auf dem Platz: Juve-Legende Gianluigi Buffon. Foto: Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Wire/dpa

Turin Torwart-Legende Gianluigi Buffon hat in der italienischen Serie A mit seinem 648. Einsatz einen Rekord aufgestellt.

Der 42 Jahre alte Schlussmann stand am Samstag im Stadt-Derby zwischen Juventus Turin und FC Turin in der Juve-Startelf und löste damit den früheren AC-Mailand-Profi Paolo Maldini ab, der 2009 die bisherige Bestmarke aufgestellt hatte. Insgesamt war es Buffons 915. Profispiel. Der ehemalige italienische Nationalkeeper kam 2001 zu Juve, nachdem er seine Karriere in Parma begonnen hatte.