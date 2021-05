Testspiel in Cagliari : 7:0-Sieg für Italien gegen San Marino

Cagliari Italiens Fußball-Nationalmannschaft hat ein Testspiel gegen San Marino klar gewonnen.

Die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini setzte sich am Freitagabend in Cagliari mit 7:0 (2:0) durch. Federico Bernardeschi brachte die Italiener in der 31. Minute in Führung, vor der Pause traf auch noch Gianmarco Ferrari (33.).